\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0627\u06cc\u0631\u062c \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u0639\u0627\u0645\u0644 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u0622\u0628 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a : \u0645\u0631\u062d\u0644\u0647 \u062f\u0648\u0645 \u0632\u0647\u06a9\u0634\u06cc \u062f\u0631 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u0633\u0627\u062d\u062a\u06f7\u06f8 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646\u06f3\u06f0 \u062f\u0631\u0635\u062f \u067e\u06cc\u0634\u0631\u0641\u062a \u0641\u06cc\u0632\u06cc\u06a9\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u063a\u0641\u0648\u0631 \u0627\u0645\u0627\u0646 \u0632\u0627\u062f\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u06af\u0631\u06af\u0627\u0646 \u0648 \u0622\u0642 \u0642\u0644\u0627 \u062f\u0631 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0646\u06cc\u0632 \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a\u0627\u0631 \u062a\u0633\u0631\u06cc\u0639 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0637\u0631\u062d \u0634\u062f.\n\n\n