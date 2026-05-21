به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،فرمانده سپاه شهرستان بیضا گفت: به مناسبت اربعین شهادت سرهنگ دوم پاسدار شهید گرانقدر محمد رضا کشاورز بانشی با حضور جمعی از خانواده‌های معظم و معزز شهدا، ایثارگران، جانبازان، بسیجیان و اقشار مختلف مردم و مسئولین محلی مزار آن شهید عزیز غبار روبی، عطر افشانی و گلباران شد.

سرهنگ پاسدار تقیان افزود: شهید والامقام سرهنگ دوم پاسدار محمد رضا کشاورز بانشی متولد سوم خرداد ماه سال ۱۳۶۸ بود که در هجدهم فروردین ماه امسال در تجاوز و حملات تروریستی رژیم صهیونی امریکایی به کشورمان به شهادت رسید.

او ادامه داد: این شهید گرانقدر تک پسر خانواده، دارای دو فرزند، یک پسر و یک دختر معلول جسمی حرکتی می‌باشد.