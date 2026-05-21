آیین استقبال از فاطمه شفیعی مبارکه، ملیپوش تیم هندبال بانوان زیر ۱۶ سال ایران پس از بازگشت از رقابتهای قهرمانی آسیا، با حضور معاون سیاسی فرماندار بافق، جمعی از مسئولان و مردم در روستای مبارکه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این مراسم که با ادای احترام به مقام والای شهدای گمنام این روستا آغاز شد، معاون فرماندار ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند، از تلاشهای خانواده و مربیان این قهرمان قدردانی کرد.
فاطمه شفیعی مبارکه با اشاره به اینکه تیم ملی ایران در این دوره از مسابقات به میزبانی آلماتی قزاقستان و با رقابت ۶ تیم (چین، هنگکنگ، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و ایران) به مقام چهارم دست یافت، اظهار داشت: سطح رقابتها بسیار بالا بود و در حالی که سایر تیمها سالها تمرین داشتند، ما به دلیل شرایط جنگی کشور تنها ۱۰ روز فرصت آمادهسازی داشتیم؛ با این حال، خوشحالم که با تلاشی تیمی موفق شدیم افتخاری ارزنده برای هندبال ایران به ارمغان بیاوریم.