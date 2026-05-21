فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل از شناسایی و انهدام یک باند حفاری غیرمجاز در یکی از روستا‌های شهرستان انگوت خبر داد و گفت: اعضای این باند تونل ۳۰ متری در حوالی بنای تاریخی کنده بودند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، سرهنگ ناصر شکری روز پنجشنبه اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر انجام حفاری‌های غیرمجاز در حریم تپه ثبتی واقع در یکی از روستا‌های انگوت اکیپ عملیاتی یگان حفاظت اداره میراث فرهنگی گرمی با هماهنگی مراجع قضایی و با همراهی مأموران فرماندهی انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: با توجه به فوریت امر و حسب دستور شفاهی دادستان شهرستان انگوت، مأموران اقدام به بازگشایی محل کردند که در بازرسی به‌عمل‌آمده، تونلی به ابعاد تقریبی ۲ در ۲ متر و به طول حداقل ۳۰ متر کشف شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: این تونل به صورت کاملاً حرفه‌ای و مجهز به سیستم روشنایی با هدف رسیدن به آثار تاریخی به سمت زیر تپه ثبتی حفر شده بود.

سرهنگ شکری با اشاره به حضور مستقیم دادستان در صحنه جرم اظهار داشت: با درخواست یگان حفاظت میراث فرهنگی، دادستان شهرستان در محل حضور یافته و از نزدیک بر روند عملیات و اقدامات قضایی نظارت کرد.

به گفته وی، در این عملیات تمام ادوات و تجهیزات حفاری کشف شده با دستور مقام قضایی توسط فرماندهی انتظامی شهرستان صورت‌جلسه و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل با تاکید بر عزم جدی یگان حفاظت در صیانت از مواریث فرهنگی کشور خاطرنشان کرد: محل مذکور بلافاصله پلمب شد.

سرهنگ شکری افزود: با به‌کارگیری شگرد‌های خاص پلیسی، تمام افراد دخیل در این حفاری غیرمجاز شناسایی شده‌اند که با حکم مقامات قضایی، دستگیری و برخورد قانونی قاطع با آنان در دستور کار قرار گرفته است.