رئیس سازمان غذا و دارو با ضرورت پیگیری جدی درمورد تجویز و مصرف منطقی دارو در کشور گفت: شورای عالی بیمه تصمیم‌های خوبی در این زمینه داشته است به گونه‌ای که تجویز‌های غیرمنطقی زیر پوشش بیمه قرار نگیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به سابقه ۳۰ ساله تجویز و مصرف منطقی دارو و اهمیت این موضوع گفت: در شرایط فعلی لازم است عقب‌ماندگی‌هایی در زمینه مغفول ماندن تجویز و مصرف منطقی دارو که در شرایط عادی ایجاد شده، با جدیت بیشتری پیگیری شود. به همین منظور، انجمن‌های علمی نیز دعوت شده‌اند و در جلساتی با وزیر در جریان موضوع قرار گرفته‌اند تا با جدیت بیشتری در این حوزه ورود کنند.

رئیس سازمان غذا و دارو افزود: حتی دارو‌هایی که مصرف ضروری ندارند نیز نباید بی‌دلیل تجویز شوند. این موضوع از شورای عالی بیمه پیگیری شده و تصمیمات خوبی اتخاذ شده است که امیدواریم به‌زودی نهایی و ابلاغ شود؛ به‌گونه‌ای که تجویز‌های غیرمنطقی زیر پوشش بیمه قرار نگیرند و پزشکانی که خارج از گایدلاین‌ها و پروتکل‌ها اقدام به تجویز می‌کنند، مورد تذکر قرار گیرند تا بتوانیم به سمت مصرف منطقی حرکت کنیم.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه در حال حاضر در مصرف سرم‌ها، شاهد نوعی مصرف افراطی هستیم، گفت: به‌طوری که بدون نیاز واقعی، برای بسیاری از موارد ساده مانند سرماخوردگی یا بیماری‌هایی که حتی ممکن است به دارو‌های ساده هم نیاز نداشته باشند، سرم تزریق می‌شود. همچنین گاهی چند آمپول داخل سرم اضافه می‌شود که بیشتر جنبه القای درمان یا حتی ایجاد گردش مالی دارد تا نیاز واقعی بیمار، در حالی که در بسیاری از این موارد اصلاً ضرورتی برای این نوع درمان وجود ندارد.

مهدی پیرصالحی افزود: در برخی موارد نیز دارو‌های مربوط به سرطان و بیماری‌های صعب‌العلاج بدون رعایت پروتکل‌ها برای همه بیماران تجویز می‌شود، در حالی که در دنیا علاوه بر اثربخشی، موضوع هزینه – فایده و عوارض دارو نیز به‌طور جدی در نظر گرفته می‌شود. این تصمیمات در کمیته تجویز و مصرف دارو در حال بررسی و پیگیری است.