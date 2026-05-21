بارشهای بهاری امید به احیای دریاچه ارومیه را زنده کرد
بارشهای بیسابقه و مداوم بهاری امید به احیای دریاچه ارومیه را زنده کرده است در بندر شرفخانه آذربایجان شرقی بارشهای شدید که از نیمهشب گذشته آغاز شده باعث پر شدن حوضچهها و بازگشت آب دریاچه به نزدیکی سواحل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
بارشهای بیسابقه و مداوم بهاری حوضچه ۴۰ هکتاری بندر شرفخانه، سدها و استخرهای کشاورزی منطقه را به سرعت پر کرده است به طوری که آب دریاچه ارومیه پس از سالها عقبنشینی از سال ۷۴، اکنون تنها یک کیلومتر با ساحل بندر شرفخانه و نزدیکی به اسکله تاریخی تال فاصله دارد. این پدیده خوشحالی غیرقابل وصفی را برای دوستداران طبیعت و فعالان محیطزیست به ارمغان آورده است.
با این حال بارشهای شدید ظهر روز پنجشنبه در منطقه که با تگرگ همراه بوده خسارتی را به همراه داشته است که بررسی خسارات احتمالی به اراضی کشاورزی منطقه در حال انجام است.