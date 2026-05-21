مدیر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی گفت: سال‌هاست تمام حوزه‌های نظارتی به داده‌های تولید پتروشیمی دسترسی دارند و حتی میزان تولید در تمام انبار‌ها به‌صورت ساعت‌به‌ساعت و به‌روز در سامانه‌هایی ثبت می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، محمد متقی، مدیر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی با حضور در برنامه میز اقتصاد گفت: در بحث شفافیت در صنعت پتروشیمی در کل زنجیره تولید سامانه‌های مختلف و متعددی داریم که سال هاست این سامانه‌ها مانند یک اتاق شیشه‌ای اطلاعات در آنجا بروز ثبت و ضبط می‌شود که خاصیت صنعت تولید و فرآیند ما این است.

وی افزود: به طور مشخص در صنعت پتروشیمی ما یک سامانه تولید داریم که از همان سال‌های اولیه‌ای که این صنعت شکل گرفته است و روز به روز توسعه پیدا کرده است و امروزه دراختیار تمام نهاد‌های نظارتی، وزارت صمت است و مانند یک اتاق شیشه‌ای به تمام داده‌های ما اعم از میزان خوراکی که این صنعت استفاده می‌کند، میزان انرژی استفاده شده و همچنین میزان تولید و فروش در این سامانه ثبت می‌شود.

متقی بیان کرد: در رابطه با شفافیت علاوه بر این سامانه جامع تولید که انجام می‌شود، یک سامانه‌ای است به اسم سامانه ثامن که یک نهاد نظارتی است که تمام دیتا‌های تولید را در آن سامانه هم ثبت می‌کنیم. آن سامانه همچنین به سامانه جامع تجارت که وزارت صمت دارد هم متصل است. این سامانه‌ای که ماده ۱۹ و متعلق به بانک مرکزی است، بعد از اینها شکل گرفته است یعنی در گذشته هم شفافیت را در حلقه اول زنجیره ایجاد کرده بودیم، سال‌ها است تمام حوزه‌های نظارتی به آن دسترسی دارند، حتی تمام انبار‌ها میزان تولید به ساعت و بروز در آن ثبت شده است و ما شفافیت را در حوزه خودمان از سال‌ها قبل ایجاد کرده‌ایم.

مدیر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی بیان کرد: از منظر صنعت تولیدی پتروشیمی تمام این داده‌ها را بروز در تمام پتروشیمی‌ها و شرکت ملیصنایع پتروشیمی با سامانه تولید ثبت می‌کنیم و دراختیار تمام حوزه‌های نظارتی و کسانی که باید دسترسی داشته باشند بروز داریم.

متقی گفت: قانون سامانه شفاف سازی برای کل زنجیره است، یعنی نه تنها تولید، بخش توزیع و بخش مصرف نهایی را باید ببینید. آن قسمتی که به ما ربط دارد، ما هم با سامانه جامع تولید و هم ثامن به آن وصل هستیم. یعنی سامانه مبحث ۱۹ به سامانه ثامن وصل است و به صورت اتوماتیک داده‌های ما را می‌خواند. اما در حلقه‌های بعدی یعنی لایه دوم و سوم که آن بحث‌های فاکتور‌هایی که اسم‌های مختلفی روی آن می‌گذارند باید نگاه کرد ببینیم آنها هم در سامانه است یا خیر.

متقی افزود: ما چند کار از زمانی که جنگ رمضان شروع شد اولین کار این بود که ما یک بحثی داشتیم تحت عنوان قیمت‌های پایه‌ای که روی بورس کالا برای تمام محصولات نه تنها پتروشیمی، بلکه سایر محصولاتی که در زنجیره عرضه صنعت نفت است، چه خوراک و چه محصول را با قیمت‌های جهانی قبل از جنگ نگه داشتیم، این یکی از اقداماتی بود که هنوز هم همان قیمت‌های پایه قیمت‌های قبل از جنگ است. موضوع دوم، چون دیدیم چشم انداز روشن نبود که چه مسیری در پیشرو است، صادرات را در صنعت پتروشیمی ممنوع کردیم و به همکاران گفتیم که دست نگه دارید و محصولی صادر نشود و یکسری که تعهد ایجاد کرده بود برای کشور‌ها خارجی، یک مقدار کمی بودند که در مسیر صادرات بودند مسیر خودشان را رفت.

وی افزود: صنعت پتروشیمی خصوصی یا خصولتی است، شرکت ملی صنایع پتروشیمی بخش حاکمیتی و نظارتی و تنظیم گر است. خوشبختانه با همکاری تمام پتروشیمی‌ها این اتفاق افتاد و ما توانستیم بخشی که در این ۴۰ روزی که در حوزه نوسانات حاصل از شرایط محیطی داشتیم را بتوانیم کنترل و مدیریت کنیم. چند اقدام قبل از این جنگ هم در بحث تاب آوری انجام داده بودیم و اینکه بتوانیم کالا‌های اساسی را بتوانیم داشته باشیم که در حد اولویت‌های اولیه نه اینکه در صد در صد؟. یکسری از کالا‌هایی مثل پت بطری که ماده اولیه تولید بطری ها، است ماده اولیه که برای تولید سرم و سرنگ یا کیسه‌های آرد و ... را داشتیم و از قبل به اندازه کافی هم تولید داشتیم و هم نگه داشتیم که در حد تاب آوری این دوران را بتوانیم مدیریت و کنترل کنیم.

متقی بیان کرد: وقتی که قیمت‌های بورس و عرضه‌ها و میزان تولید ما مشخص است. زمانی که کشور درگیر جنگ بود و خیلی از شرکت‌های پایین دست تولید نداشتند بعد از اینکه آتش بس اتفاق افتاد یک مرتبه با یک حجم روانی بخاطر اینکه در کالا هم پتروشیمی و هم در پایین دستی‌ها وجود داشت به اندازه‌ای که نخواهد یک همچنین التهاباتی شود، ولی این جو روانی ناشی از اینکه پتروشیمی مورد اصابت قرار گرفته است، احتمالاً ما حتماً دیگر نخواهیم داشت. بخاطر این جو روانی و اینکه قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی بخاطر این آشوب‌هایی که در منطقه درست کرده‌اند در کل دنیا بالا رفته است. مثلاً ارزان‌ترین محصول پتروشیمی اگر بگوییم پلی اتیلن باشد در دنیا حداقل ۶۰ درصد افزایش قیمت بخاطر اغتشاشات و موضوعاتی که در خلیج فارس اتفاق افتاده است و به ما تحمیل کرده‌اند، دامن دنیا را هم گرفته است.

متقی گفت: بنابراین وقتی که تولیدکننده قیمت‌های جهانی را می‌بیند، جو روانی تولیدکننده پایین دستی به این سمت و سو می‌رود که حتماً یک همچنین اتفاقی می‌افتد. خوشبختانه همانطور که گفتند واحد‌های فرآیندی ما قدرت و توان تولید خودشان را دارند، همکاران ما به سرعت آن اقدامات و کار‌هایی که لازم است بازتوانی و بازسازی اتفاق بیفتد دارد انجام می‌شود.

وی گفت: این دو سه هفته اخیر اگر در بورس رصد کرده باشید، قیمت‌ها دارد نزولی می‌شود و حجم تقاضا دارد منطقی‌تر می‌شود، قیمت‌ها پایین می‌آید، انشاالله ما بتوانیم تا خردادماه به حالتی برسیم تا این موضوعات روانی از بین برود و ثبات دوباره به بازار برگردد.

متقی افزود: داریم با روش‌های مختلفی این بازتوانی را ایجاد می‌کنیم، هم از داخل خودمان و هم با کمک گرفتن از شبکه سراسری و جا‌های مختلف بخش انرژی که از دست داده‌ایم را برگردانیم و بتوانیم خدمتگذار مردم باشیم.

برمک قنبرپور، عضو هیئت مدیره انجمن پلیمر و رئیس هیئت مدیره انجمن بازیافت در ارتباط تلفنی بیان کرد: اتفاقی که از ابتدای آغاز جنگ تحمیلی سوم افتاد، قیمت‌های جهانی مواد پتروشیمی افزایش پیدا کرد. در عین حال دلار مبنای قیمت گذاری مواد پتروشیمی که دلار تالار دوم است هم افزایش پیدا کرد. اما آن چیزی که باعث افزایش بسیار زیاد و رویه مواد پتروشیمی بود اینها نبودند، چون تجمیع این دو عامل نمی‌توانست اینقدر قیمت مواد را بالا ببرد. بیشترین موضوعی که باعث افزایش زیاد محصولات مواد پتروشیمی شد، جو روانی حاکم بر بازار بود مبتنی بر این فرضیه که اختلال بسیار جدی در زنجیره ارزش به وجود آمده است و تولیدات بسیاری از پتروشیمی‌ها متوقف خواهد شد. ولی همانطور که می‌دانید به سرعت بسیاری از پتروشیمی‌ها به سرویس برگشتند.

بسیاری از پتروشیمی‌ها متوقف خواهد شد ولی همانطور که می‌دانید به سرعت بسیاری از پتروشیمی به سرویس برگشتند و ثبات بازار شما الان در دو سه هفته اخیر اگر بازار را رصد بکنید من یک آمار جالبی خدمتتان بدهم مثلا در آمار معاملات بورس کالا را شما اگر توجه بفرمایید در سه هفته قبل میانگین قیمت پلیمر ۲۵۶ هزار تومان بوده دو هفته قبل شده ۲۰۸ هزار تومان، هفته قبل به ۱۹۳ هزار تومان رسیده و در هفته جاری هم رسیده به ۱۷۷ هزار تومان بنابراین دو سیاست بسیار مهم و خوب یکی توقف در واقع صادرات و تداوم عرضه‌ها با مدیریت دقیق در شرکت ملی صنایع پتروشیمی باعث شده که این التهابه و این جو روانی در بازار تخلیه بشود و قیمت‌ها به مدار بسیار خوبی برگردانده بشود.

وی افزود: ما در پلی اتیلن‌ها همانطور که اشاره فرمودند آقای متقی ما مسئله جدی نداریم، چون وقتی که بخش اعظمش صادراتش انجام می‌شد و الان تا حد زیادی جلوی صادارتش گرفته شده به راحتی تولید کشور پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان هست منظورم در واقع کل زنجیره، اما در برخی از مواد ما التهاب از قبل هم داشتیم مثل ئی. پی، یا پلی پروپیلن یا پی. وی. سی اینجا هم مجوز واردات یعنی تسهیل گری در واردات انجام شده و بخش ثبت سفارش سرعت گرفته و این مجوز‌ها کمک می‌کند که با واردات این مواد التهاب در این حوزه‌ها هم گرفته بشود.

در ادامه مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص تأمین مواد اولیه پتروشیمی و اینکه در چه بخش‌هایی کمبود وجود دارد بیان کرد: خوشبختانه بخش زیادی از توقف تولید پتروشیمی‌ها ناشی از تخریب خود آنها نبوده است، مربوط به یوتیلیتی بوده است که برق و بخار و گاز را تأمین می‌کرده است یعنی خود پتروشیمی‌ها آسیب ندیده‌اند. اگر بشود این مقدمات تولید که برق و گاز و بخار است، یک بخش زیادی از اینها به جز سه چهار استثنائی است بلافاصله به تولید می‌آیند که به بخش تولید می‌آیند که بخش زیادی از اینها آمده است.

وی افزود: آخرین آمار امروز اینکه یک بخش‌هایی را توانسته‌اند در جنگ متوقف شده بود را به خط بیاورند. ما در پتروشیمی نزدیک به ۴۰ درصد از تولید برای داخل بود و ۶۰ درصد برای صادرات بود. اولویت را برای بازار داخل بدهیم که جلوی این التهاب را بگیریم که در بخش‌هایی از آن انجام شد، ممنوعیت در صادرات محصولاتی که کمتر در داخل بود. نکته بعدی اینکه، چون تأمین برق و گاز و بخار اینها مخصوصاً در حوزه برق و گاز، ازبرق شبکه خواهد بود تا نیروگاه‌هایی که آنجا خراب شده‌اند به مدار بیایند، باید در قرارگاه اقتصادی دولت بخشی نگاه نشود، حتماً واحد‌های پتروشیمی بخاطر این بخش‌هایی که نیاز مردم هستند، در کمبود‌هایی که در برق و گاز به وجود می‌آید استثناء دیده شود، یعنی تولیدشان ادامه داشته باشد، از شبکه برق شان تأمین شود تا آن بخش از تولید که نیاز داخل را برطرف می‌کند را بتوانند انجام بدهند.

وی بیان کرد: اگر در تأمین این منابع چه در تابستان در برق و چه در زمستان در گاز جدی و هوشمندانه اینها را ثبت کنند با توجه به اینکه قبل از جنگ تولید ما بیشتر از نیازمان بوده است، می‌توانیم نیاز داخل را برطرف کنیم و به مردم یک آرامشی بدهیم. قطعاً بعد از اینها دو موضوع دیگر می‌ماند، یک بخشی اینکه خود واحد‌های پتروشیمی و بالادست در بورس عرضه می‌کنند، شفاف و مشخص و هرچه دولت قول بدهد که منابع تأمین می‌شود، تولیداتی که نیاز داخل را برطرف می‌کند التهاب گرفته می‌شود می‌ماند یک مقدار پایین‌تر از این، یعنی افرادی که از بورس خریده‌اند و قرار است زنجیره را تشکیل بدهند تا به مصرف کننده برسد. ما یک مقداری اینجا نیاز به نظارت جدی داریم با نظارت دستگاه‌های نظارتی، تعزیرات و وزارت صمت که احتکار نشود و بلافاصله دراختیار تولید و مردم قرار بگیرد یعنی وقتی کارخانه با هر زوری تولیدش را در حد نیاز کشور انجام داد.