سال گذشته، ۸۲۴ بیمار با عمل پیوند عضو به زندگی بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر بیمارستان منتصریه در گفتگو با خبرنگار صداوسیما گفت: از سال ۱۳۸۰ که در مشهد بحث پیوند فعال شده است حدود ۱۸ هزار بیمار عضو دریافت کرده‌اند.

دکتر محمد پوران باقر افزود: در کل کشور نیز از ابتدای زمانی که بحث پیوند مطرح شده است از سه هزار بیمار مرگ مغزی، پیوند عضو انجام شده است که در سطح کشور، ۸۰ هزار بیمار با عمل پیوند عضو سلامتی خود را به دست آورده‌اند.

وی گفت: هر سال به صورت میانگین در استان ۱۸۰ مورد مرگ مغزی داریم، سال گذشته ۱۶۹ مورد مرگ مغزی داشتیم، که ۸۲۴ نفر با عمل پیوند عضو به زندگی بازگشته‌اند.

مدیر بیمارستان منتصریه افزود: متقاضیان می‌توانند کارت اهدای عضو را با درج مشخصات و پیگیری از طریق سامانه وزارت بهداشت یا سایت دانشگاه علوم پزشکی به صورت الکترونیکی دریافت کنند.