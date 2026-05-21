

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: هوای استان تا دو روز آینده و در نخستین روز‌های خرداد، صاف و آفتابی است و گیلانی‌ها شاهد افزایش نسبی دمای هوا خواهند بود.

محمد دادرس افزود: در این مدت بارش‌های رگباری و خفیف و رعد و برق در برخی مناطق استان دور از انتظار نیست.

وی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته اسب وونی با دمای ۶ درجه سلسیوس خنک‌ترین و صومعه سرا با دمای ۲۸ درجه سلسیوس گرم‌ترین مناطق گیلان بودند.

مدیرکل هواشناسی گیلان افزود: دریای خزر با ارتفاع موج حدود ۵۰ سانتی متر برای دریانوردی و فعالیت‌های گردشگری مناسب است.