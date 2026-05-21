معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران گفت: ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا از ۹ اسفندماه پارسال تا ۳۰ اردیبهشت باوجود حملات به بنادر و پیرامون آن تخلیه و بارگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد شکیبی نسب روز پنجشنبه در نشست هم اندیشی رفع موانع تولید تجارت و حمل و نقل در استانداری گیلان اظهار کرد: از این میزان پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالای اساسی بود ضمن اینکه در این ایام پنج میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالای اساسی بارگیری و خارج شد.

وی با تشریح اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی کشور در سال گذشته اضافه کرد: پارسال ۸۲ درصد واردات کالا‌های اساسی از طریق بنادر جنوب و ۱۸ درصد از بنادر شمالی صورت گرفت و از نخستین روز فروردین امسال تا ۳۰ ازدیبهشت ماه جاری سهم بنادر شمالی ۳۲ درصد و بنادر جنوبی ۶۸ درصد شد.

شکیبی نسب با اشاره به ظرفیت بنادر شمالی به لحاظ زیرساخت‌های موجود و با بیان اینکه تا امروز ظرفیت بنادر جنوبی را داشتیم و میانگین ظرفیت کشتی‌های در حال تردد در آنها ۶۵ تا ۱۵۰ هزار تن است، گفت: یک کشتی در بنادر جنوبی ۷۰ هزار تن کالای اساسی حمل می‌کند در حالی که در بنادر حوزه دریای خزر باید ۲۰ فروند کشتی تردد کند تا میانگین حمل ۷۰ هزار تن ثبت شود بنابراین می‌طلبد تا همکاری لازم صورت گیرد و این میزان افزایش یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان بنادر و دریانوردی کشور در ادامه با بیان اینکه نباید فرصت‌ها را از دست داد و تمرکز تنها بر یک بندر باشد، اضافه کرد: برای توزیع کالا بین بنادر شمالی کشور باید سریع اقدام کرد.

نشست هم اندیشی رفع موانع توسعه تجارت و حمل و نقل به میزبانی استاندار گیلان در رشت برگزار شد و علاوه بر استانداران اردبیل، قزوین و زنجان، مهدی دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور، حشمت الله عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، طاهر روحی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی، محمد ابراهیم تولایی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران، عبدالعلی کیانمهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان، علی اکبر شامانی معاون فنی دفتر گمرک ایران، محمد شکیبی نسب معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران، رضا اکبری معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، محمدرضا طلایی معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، رضا تقی زاده مدیربازرگانی خارجی، اکبر رحمانی عضو هیات عامل راه آهن کشور حضور داشتند.

حاضران در خصوص شناسایی ظرفیت‌های تولید داخل برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن، تسهیل ارتباطات و انعقاد تفاهم نامه همکاری بین استانها، شناسایی ظرفیت‌های داخلی برای کنترل بازار و رفع موانع تولید و تجارت از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی با هم تبادل نظر و گفت‌و‌گو کردند.

یکی از خروجی‌های این نشست، موافقت با آزادی تردد خودرو‌های دارای پلاک منطقه آزاد انزلی به استان‌های همجوار و هم‌مسیر بود.

بر این اساس، محدودیت تردد این خودرو‌ها برداشته شد و زین‌پس پلاک‌های منطقه آزاد انزلی علاوه بر گیلان اجازه ورود و تردد در استان‌های اردبیل، زنجان و قزوین را خواهند داشت.

پیشتر نیز تردد آزاد خودرو‌ها با پلاک منطقه آزاد انزلی به استان مازندران در نشست استانداران گیلان و مازندران به امضا رسیده بود.

تصمیم استانداران گیلان، قزوین، اردبیل و زنجان در راستای تسهیل شرایط برای بهره‌مندی از مزایای منطقه آزاد در گیلان و تقویت ارتباطات بین استانی در شمال کشور اتخاذ شده است.

منبع: ایرنا