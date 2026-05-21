مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان از شتاب‌گیری اجرای طرح جهاد آبرسانی در استان خبر داد و اعلام کرد تاکنون ۷۱ روستا با جمعیت بیش از ۳۲ هزار و ۷۰۰ نفر از آب شرب پایدار بهره‌مند شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، محمد فرهاد با اشاره به پیشرفت ۶۰ درصدی این طرح افزود: در قالب طرح‌های محرومیت‌زدایی و با همکاری قرارگاه سازندگی، آبرسانی به ۷۳ روستای دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: سال گذشته نیز آبرسانی به ۵۶ روستا با بیش از ۳۰ هزار نفر جمعیت و با اعتباری بالغ بر ۳۲۷ میلیارد تومان انجام شده است. به گفته فرهاد، در حال حاضر برای ۲۴۲ روستای دیگر استان نیز پروژه‌های آبرسانی در مراحل اجرا یا آغاز عملیات قرار دارد. طرح جهاد آبرسانی در کردستان از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و براساس برنامه‌ریزی‌ها، قرار است ۱۶۹ روستا با اعتباری بیش از ۵ هزار میلیارد ریال از آب شرب پایدار بهره‌مند شوند.