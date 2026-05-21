استاندار آذربایجان شرقی در جریان سفر به شهرستان مراغه با حضور بر مزار استاد حیدر عباسی (باریشماز) شاعر و ادیب برجسته آذربایجان به مقام این چهره فرهنگی ادای احترام کرد و مراغه را شهری ریشه دار در ادب، فرهنگ و مدنیت دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در سفر به شهرستان مراغه با حضور بر مزار استاد حیدر عباسی (باریشماز) شاعر نام آشنای آذربایجان ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام این استاد برجسته اظهار کرد: مراغه شهر ادب، فرهنگ و مدنیت است و همواره در تاریخ ایران و آذربایجان، خاستگاه بزرگان علم، عرفان و شعر بوده است.

وی با اشاره به جایگاه فرهنگی و ادبی استاد باریشماز افزود: استاد باریشماز سرمایه بزرگی بود که از دست رفت اما آثار، اندیشه‌ها و خدمات فرهنگی او برای همیشه ماندگار خواهد بود.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با تاکید بر ضرورت پاسداشت مفاخر فرهنگی و ادبی استان گفت: انتظار می‌رود شاگردان و علاقه‌مندان این استاد فقید، مسیر فرهنگی و ادبی وی را ادامه دهند و در حفظ و ترویج زبان و ادبیات آذربایجان نقش‌آفرین باشند.

سرمست در ادامه حضور خود در مراغه بر مزار استاد کریمی مراغه‌ای و نیز آرامگاه شیخ رکن الدین اوحدی مراغه‌ای، شاعر و عارف بلند آوازه ایرانی حاضر شد و به مقام این مفاخر فرهنگی و ادبی ادای احترام کرد.