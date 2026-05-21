رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای گفت: باید از بنادر شمالی برای حمل و نقل کالا استفاده کنیم، تسهیل ترددهای مرزی توسط گمرک و افزایش تخلیه و بارگیری در بنادر با کمک استانداران شمال کشور پیگیری خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در حاشیه نشست راهبردی هشت استان کشور که با محوریت کنترل بازار، مهار قیمتها، حمایت از تولید و تقویت همکاریهای اقتصادی در استانداری گیلان برگزار شد، در جمع خبرنگاران با تاکید بر لزوم رفع موانع توسعه تجارت و حمل و نقل با محوریت بنادر شمالی، اظهار کرد: استانهای شمالی از ظرفیت نوار ساحلی خزر برخوردار هستند که ظرفیت بسیار خوبی برای حمل و نقل دریایی است.
وی با بیان اینکه استانهای شمالی از طریق دریای خزر به دیگر کشورها متصل میشوند، افزود: باید ظرفیت بنادر شمال را فعال و تقویت کنیم.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور گفت: برنامه ریزیهای لازم توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی برای تقویت حمل کالا در استانهای شمالی در حال انجام است.
اکبری با بیان اینکه استانهای همجوار استانهای ساحلی خزر نیز دارای مرزهای زمینی فعال هستند، اضافه کرد: این استانها نیز میتوانند از بنادر شمالی برای حمل و نقل کالا استفاده کنند.
وی با اشاره به حمل حدود ۶ میلیون تن کالا از بنادر جنوبی کشور در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ لغایت ۳۰ اردیبهشت امسال، خاطرنشان کرد: این میزان حمل نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۰ درصد بیشتر بوده است.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، خواستار شناسایی ظرفیتهای حمل و نقلی استانهای ساحلی خزر شد و بیان کرد: گیلان دتولید خبر و بندر فعال دارد و ظرفیتهای بخش کشاورزی گیلان نیز بسیار بالاست و دیگر استانهای شمال کشور نیز چنین ظرفیتی دارند.
وی با تاکید بر لزوم افزایش تعامل دستگاهها برای توسعه تجارت، افزود: تسهیل ترددهای مرزی توسط گمرک و افزایش تخلیه و بارگیری در بنادر با کمک استانداران شمال کشور پیگیری خواهد شد تا شاهد افزایش تجارت و حمل و نقل و تامین کالا در استانهای مبادی ورود کالا باشیم.
اکبری، حمل و نقل جادهای را مکمل جابجایی کالا در کشور دانست و تاکید کرد: به دنبال مدیریت کالاهای مرزی هستیم و در حال حاضر، وزارت راه، درگیر حمل کالا و توسعه کریدورهای شمال - جنوب و شرق - غرب است که با سرعت پیش میرود.