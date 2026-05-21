اردوی عملی درس آمادگی دفاعی با حضور ۲۱۱۲ دانشآموز پایه دهم و دوازدهم شهرستان قوچان برای ارتقای توانمندیهای رزمی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاونت تربیت و آموزش ناحیه مقاومت بسیج قوچان با اشاره به اهمیت برگزاری این دوره ها گفت: هدف از این اردو، پیوند میان اندیشه و مهارت است و دانشآموزان در کنار سلاحشناسی، با ابعاد نوین تهدیدات در نشستهای تبیینی از جمله «جنگ رمضان» آشنا شدند تا با شناخت دقیق از فضای پیش رو، برای دفاع همه جانبه آمادگی کسب کنند.
مهدی جعفری افزود: در این دوره آموزشی، شرکتکنندگان در سه سطح شامل نشستهای تبیینی، سلاحشناسی و اصول تیراندازی با سیبلهای الکترونیک آموزشهای لازم را زیر نظر مربیان مجرب فرا گرفتند.
وی ادامه داد: دانشآموزان حاضر در این اردو نیز ضمن ابراز خرسندی از فضای آموزشی فراهم شده، تیراندازی با سیبل الکترونیک را تجربهای مهم برای افزایش دقت و تمرکز دانستند و تأکید کردند برگزاری نشستهای تبیینی، نگاه آنها را نسبت به مفاهیم امنیت و اقتدار ملی تغییر داده و مسئولیت پذیریشان را دو چندان کرده است.
مربیان این دوره آموزشی نیز با تأکید بر اینکه آمادگی رزمی یک ضرورت همیشگی است، تصریح کردند: انضباط و تمرکزی که در کلاسهای سلاحشناسی و تیراندازی به دانشآموزان آموزش داده میشود، علاوه بر کاربرد در مباحث دفاعی، به ارتقای مهارتهای فردی و اجتماعی آنان نیز کمک شایانی میکند.
برگزاری این اردو نشاندهنده عزم جدی نهادهای آموزشی و نظامی قوچان برای تربیت نسلی است که علاوه بر کسب دانش، در سنگر ایستادگی و دفاع از آرمانهای کشور نیز آمادهبهکار هستند.
در این اردوی ده روزه که از ۲۰ تا ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ به همت اداره آموزش و پرورش، دفتر بسیج دانشآموزی و معاونت تربیت و آموزش ناحیه مقاومت بسیج شهرستان قوچان برگزار شد، ۱۰۹۹ دانشآموز پسر و ۱۰۱۳ دانشآموز دختر شرکت کردند.