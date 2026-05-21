رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور گفت: تکمیل طرح های مدرسه سازی شهرستان گمیشان، اولویت استان است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، رئیس سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: تکمیل طرح های مدرسه سازی شهرستان گمیشان، اولویت استان است.

حمید رضا خان محمدی افزود :با توجه به کم بودن سرانه فضاهای آموزشی شهرستان گمیشان طرح های این شهرستان در اولویت تامین منابع قرار دارد.

وحید فراهی مدیر کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان گفت: بنا داریم تا پایان امسال ۷۳ طرح را تکمیل کرده وتحویل مردم دهیم که تکمیل ۴۲ طرح تا اول مهر به پایان می‌رسد.