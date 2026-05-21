نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی و امام‌جمعه ارومیه با حضور در ارتفاعات قندیل پیرانشهر با رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی و امام‌جمعه ارومیه با حضور در ارتفاعات قندیل پیرانشهر و جدار مرزی ایران و عراق با رزمندگان گروه ۵۳ مهندسی رزمی و پدافند غیر عامل پیامبر اعظم قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی در این دیدار فعالیت رزمندگان مهندسی در کنار رزمندگان پایگاه‌های صفر مرزی و حضور مردم حاضر در کف خیابان‌ها را مکمل همدیگر دانست و گفت: ایثار شهامت و فداکاری رزمندگان مهندسی در این شرایط سخت کاری بسیار ستودنی و ارزشمند است و برای آنها آرزوی موفقیت‌های روزافزون دارم.

در این دیدار سردار سرتیپ دوم حسین دولتی فرمانده گروه ۵۳ مهندسی رزمی و پدافند غیر عامل پیامبر اعظم نیروی زمینی سپاه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این واحد رزمی مهندسی گفت: عملیات برف روبی از اول اسفند ماه آغاز شده و تا بازگشایی تمام مسیر‌های منتهی به پایگاه‌های صفر مرزی ادامه خواهد داشت.

در ارتفاعات قندیل ارتفاع برف در برخی از جاده‌های منتهی به پایگاه‌ها به بیش از ۱۰ متر می‌رسد.