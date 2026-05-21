سخنگوی انجمن صنعت تایر با اشاره به تداوم فعالیت کارخانه‌های تولید لاستیک گفت: با وجود مشکلات ناشی از شرایط جنگی، اختلال در تامین برخی مواد اولیه و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، تولید انواع تایر در کشور ادامه دارد و صنعت تایر توانسته استمرار تولید را حفظ کند.

مصطفی تنها، در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ افزود: همه انواع تایری که پیش از این در کشور تولید می‌شد، همچنان در حال تولید است و خطوط تولید متوقف نشده‌اند.

وی اضافه کرد: در هفته‌های ابتدایی به دلیل شرایط جنگی، ناامن شدن برخی مسیر‌های حمل‌ونقل و مشکلات تردد کامیون‌ها، ظرفیت تولید برخی واحد‌ها با اختلال مواجه شد، اما تولید به صورت مستمر ادامه پیدا کرده است.

تنها با اشاره به وضعیت تامین مواد اولیه گفت: بخشی از مواد اولیه صنعت تایر از پتروشیمی‌های داخلی تامین می‌شد که در پی حملات دشمن، بخشی از این ظرفیت‌ها آسیب دید و اکنون برخی مواد اولیه باید از خارج کشور وارد شود.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان از موجودی انبار‌ها استفاده می‌کنند، اما امکان ذخیره‌سازی بلندمدت مواد اولیه وجود ندارد و واردات نیز به دلیل محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی و پیچیده‌تر شدن مبادلات بانکی، با دشواری بیشتری انجام می‌شود.

تنها همچنین از افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه دریایی خبر داد و گفت: کشتی‌های حامل مواد اولیه مدت طولانی‌تری در مسیر می‌مانند و هزینه بیمه حمل‌ونقل دریایی نیز چند برابر شده است.

تنها با اشاره به افزایش هزینه تمام‌شده تولید تایر افزود: تولیدکنندگان ناچار به اعمال افزایش قیمت حدود ۳۰ درصدی شدند.

سخنگوی انجمن صنعت تایر تاکید کرد: هدف اصلی صنعت تایر در شرایط فعلی، حفظ استمرار تولید و تامین نیاز بازار است و تولیدکنندگان با تمام توان برای جلوگیری از توقف تولید تلاش می‌کنند.