به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ باشگاه آلومینیوم برای سومین سال متوالی مجوز حرفه‌ای خود را از رکن صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال برای فصل جدید دریافت کرد.

با بررسی دقیق مدارک و ارزیابی شاخص‌های مختلف از سوی کمیته‌های مربوطه، مجوز حرفه‌ای باشگاه آلومینیوم اراک برای فصل جدید مورد تأیید قرار گرفت تا باشگاه آلومینیوم اراک همچنان در مسیر حرفه‌ای‌سازی و توسعه ساختار‌های مدیریتی و زیرساختی خود گام بردارد و کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز در ادامه بر همین اساس مجوز حرفه‌ای باشگاه را تایید خواهد کرد.

رکن صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال برای صدور مجوز حرفه‌ای، معیار‌های متعددی را در حوزه‌های مالی، حقوقی، مدیریتی، زیرساختی، فرهنگی و ورزشی مورد بررسی قرار می‌دهد و باشگاه‌ها ملزم هستند تمامی استاندارد‌های تعیین‌شده را رعایت کنند.

بسیاری از باشگاه‌ها در مسیر اخذ مجوز حرفه‌ای با چالش‌های مختلف مواجه هستند و عبور موفق از فرآیند سخت‌گیرانه AFC نیازمند رعایت دقیق استاندارد‌ها و الزامات حرفه‌ای است.