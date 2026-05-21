فیلم های سینمایی «راز هانری پیک» و «بازگشت»، امروز از شبکه های چهار و نمایش پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «راز هانری پیک» به کارگردانی «رمی بزانکون»، ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار پخش می شود.
در این فیلم با بازی فابریس لوچینی، کامی کاتن و آلیس اسازاز خواهیم دید: ویراستاری جوان در کتابخانه دور افتادهای که در آن نسخههای داستانهای نپذیرفته شده برای چاپ نگهداری میشود به یک داستان بر میخورد که در نوع خود یک شاهکار ادبی است. نویسنده این داستان شخصی به نام هانری پیک است که یک پیتزا فروشی داشته و دو سال پیش فوت شده. خانواده او از این که او داستان مینوشته بی اطلاع بودند. او موفق به چاپ اثر شده و کتاب با اقبال گستردهای رو به رو میشود. اما مجری یک برنامه تلویزیونی که یک منتقد ادبی کار کشته است به این که نویسنده کتاب هانری پیک پیتزا فروش باشد باور ندارد و برای رسیدن به حقیقت راهی محل سکونت هانری پیک میشود که ..
فیلم سینمایی «بازگشت» محصول ۲۰۲۴ به کارگردانی آدریان تک، ساعت ۲۳، از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «بازگشت»، که تهیه کنندگی آن را به طور مشترک جاش سی. والر و آلن پائو و دوریس فاردریشر بر عهده دارند، درباره یک مذاکرهکننده پلیس است که پس از از دست دادن خانوادهاش در حادثهای تراژیک، متوجه میشود که توانایی سفر در زمان را به ارث برده است. او تصمیم میگیرد با استفاده از این قدرت، گذشته را تغییر …
بازیگرانی همچون بتو کوشایری و شیکین کمال و وانیدا عمران در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.