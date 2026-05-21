دوره آموزشی قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول برای شهرداران استان برگزارشد.
بر اساس این قانون، سامانه ساغر برای ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از روز شنبه فعّال میشود.
بهگفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، همه مردم طبق این قانون مکلف به ثبت تمام اسناد عادی و رسمی اموال غیر منقول خود در سامانه هستند.
اکبری افزود: این الزام قانونی نه تنها عاملی برای پیشگیری از بازفروشی اموال غیرمنقول و سو استفادههای مالکیتی میشود که امتیازاتی هم برای مالکان اموال از جمله دریافت اسناد تسهیلاتی، رهن و وثیقه اسناد برخوردار میشود.
معاون ثبت اسناد و املاک استان هم در این خصوص گفت: بر اساس قانون، تا دوسال آینده اگر این اسناد درسامانه ثبت نشوند، در هیچ محکمهای پذیرفته نیست و فاقد اعتبار میشود.
بر اساس قانون تمامی صنف املاک کشور از شنبه ملزم به انجام تمام فعالیتهای خود در بستر سامانه ساغر میشوند.