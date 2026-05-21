به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع عظام تقلید در دیدار حجت الاسلام و المسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و تلاش‌های سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به حضور پرشور مردم در تجمعات شبانه بر ضرورت تقویت این حضور تأکید کرد وگفت: «باید این حضور مردم تقویت شود و ما قدردان حضور مردم هستیم و هرچه این حضور پررنگ‌تر باشد، پشتیبانی مستحکم‌تری از نظام، انقلاب و رهبری معظم شکل خواهد گرفت.

آیت الله نوری همدانی با تأکید بر حفظ وحدت و انسجام ملی افزود: باید در این اجتماعات جوری عمل شود که ذره‌ای بوی اختلاف وجود نداشته باشد و فقط صدای وحدت آن هم حول نظر رهبر معظم انقلاب به گوش برسد و هر آنچه که ایشان تصمیم گرفتند همه باید تبعیت کنند؛ این تصمیم چه در عرصه میدان باشد و چه در عرصه دیپلماسی همه باید وحدت داشته باشیم و ما از این انسجام و حضور پرشور مردم تشکر و قدردانی می‌کنیم.