پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه صنایع دستی و مشاغل خانگی در شهر اسیر شهرستان مهر بر پا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مسئول میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان مهر گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، نمایشگاه صنایع دستی و مشاغل خانگی در شهر اسیر با حضور ۴۰ صنعتگر وکارافرین شهرستان مهر بر پا شد.
موسوی زاده افزود: ۴۰ غرفه این نمایشگاه شامل حصیربافی، گلیم بافی، خوس بافی، گل دوزی، ادویه جات، ترشی، گل وگیاه، سرامیک وسفال، منبت، لباسهای محلی، زیور آلات، غذاها وخوراکیهای محلی و شیرینیهای محلی به مدت سه شبانه روز در محل سالن شهیدان قاسمی شهر اسیر برگزار شد.
او ادامه داد: این نمایشگاه با استقبال خوب مردم شهراسیر و روستاهای بخش اسیر قرار گرفت.