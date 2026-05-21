به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مسئول میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان مهر گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، نمایشگاه صنایع دستی و مشاغل خانگی در شهر اسیر با حضور ۴۰ صنعتگر وکارافرین شهرستان مهر بر پا شد.

موسوی زاده افزود: ۴۰ غرفه این نمایشگاه شامل حصیربافی، گلیم بافی، خوس بافی، گل دوزی، ادویه جات، ترشی، گل وگیاه، سرامیک وسفال، منبت، لباس‌های محلی، زیور آلات، غذا‌ها وخوراکی‌های محلی و شیرینی‌های محلی به مدت سه شبانه روز در محل سالن شهیدان قاسمی شهر اسیر برگزار شد.

او ادامه داد: این نمایشگاه با استقبال خوب مردم شهراسیر و روستا‌های بخش اسیر قرار گرفت.