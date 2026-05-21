عملیات اجرایی بزرگترین پایگاه لجستیک امدادرسانی غرب کشور، امروز با حضور مسئولان استانی و کشوری در همدان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ رئیس جمعیت هلال احمر کشور در این مراسم با تأکید بر موقعیت استراتژیک این پایگاه گفت: فاصله امدادرسانی و پشتیبانی این پایگاه تا استان‌های همجوار، در نهایت ۲ تا ۳ ساعت بیشتر نیست، این پایگاه به دلیل موقعیت جغرافیایی فوق‌العاده راهبردی، می‌تواند بسیاری از اقلام استراتژیک را ذخیره داشته باشد و به عنوان یک پایگاه امدادرسانی هوایی مدرن عمل کند.

پیرحسین کولیوند با بیان اینکه در مدت جنگ تحمیلی سوم ۶ هزار ماموریت انجام شده است، افزود: در جنگ تحمیلی، بیش از ۷۲۰۰ نفر از زیر آوار‌ها زنده بیرون کشیده شدند، حالا، با این پایگاه جدید، این قدرت نجات چند برابر خواهد شد.

حمید ملانوری شمسی، استاندار همدان نیز در این مراسم با اشاره به تفاهم‌نامه منعقد شده، افزود: این پایگاه به ۶ استان غرب کشور، همچنین پایتخت و کریدور جنوب امدادرسانی خواهد کرد و نقش حیاتی در پوشش امدادی مناطق محروم و در معرض خطر ایفا می‌کند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان همدان هم گفت: این پایگاه در ۱۵ هکتار زمین و با اعتبار بیش از ۳ هزار میلیارد تومان، در طول ۵ سال به بهره‌برداری خواهد رسید.