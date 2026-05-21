نشست تخصصی توسعه همکاریهای حملونقلی و لجستیکی با محوریت ایجاد «چشمه بار جدید» برای راهآهن، با هدف اتصال عملیاتی بنادر انزلی و کاسپین به شبکه ریلی کشور و استقرار گمرک اختصاصی در ایستگاه رشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این نشست که با حضور نورالله بیرانوند معاون تامین سرمایه و اقتصاد حملونقل راهآهن، مصطفی طاعتیمقدم مدیرعامل منطقه آزاد انزلی و رحمت رحمتنژاد مدیرکل راهآهن شمال ۲ در ایستگاه راهآهن رشت برگزار شد، راهکارهای توسعه زیرساختهای لجستیکی و تبدیل بخشی از اراضی ایستگاه رشت به بارانداز و پسکرانه بنادر انزلی و کاسپین مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر شد بخشی از بار بنادر انزلی و کاسپین به ایستگاه رشت منتقل و با استقرار گمرک اختصاصی در این ایستگاه، فرآیندهای تخلیه، بارگیری و تشریفات گمرکی بهصورت متمرکز انجام شود.
مسئولان حاضر در این نشست، اجرای این طرح را گامی مهم در توسعه حملونقل ترکیبی، افزایش سهم حملونقل ریلی در جابهجایی کالا و تقویت جایگاه لجستیکی استان گیلان عنوان کردند.
همچنین ظرفیتهای سرمایهگذاری مشترک در حوزه زیرساختهای حملونقل و لجستیک بررسی و بر تسریع در اجرای توافقات و آغاز اقدامات عملیاتی تاکید شد.
در پایان این نشست، مدیران و کارشناسان حاضر از ظرفیتها و اراضی عملیاتی ایستگاه راهآهن رشت بازدید میدانی کردند.