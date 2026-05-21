اجرای طرح هادی در روستاهای شهرستان دیواندره با هدف بهسازی معابر و ارتقای زیرساختها در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، فرماندار دیواندره از آسفالت و بهسازی معابر ۲۰ روستای این شهرستان در سال جاری خبر داد. محمدخانی در بازدید از روند اجرای طرح هادی روستای احمدآباد بخش سارال افزود: ۶ هزار مترمربع از معابر این روستا جدولگذاری و آسفالت خواهد شد.
وی ادامه داد: برای اجرای این پروژه ۶ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.
محمد خانی تأکید کرد: اجرای طرحهای هادی نقش مهمی در ساماندهی روستاها و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان دارد.