مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل گفت: همزمان با افتتاح رسمی قطار اردبیل، طبق برنامه‌ای فرهنگی و قرعه‌کشی بین خبرنگاران در خانه مطبوعات استان، ۳۰ نفر از آنها هفتم خردادماه عازم مشهد مقدس خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، امیر رجبی روز پنجشنبه اظهار کرد: اصحاب رسانه همواره در تمام عرصه‌ها در کنار مردم و مسئولان حضور داشته‌اند و نقش مهمی در انعکاس مطالبات، امیدآفرینی و معرفی ظرفیت‌های استان ایفا می‌کنند.

وی ادامه داد: با هدف قدردانی با دستور و حمایت استاندار تلاش کردیم در این رویداد تاریخی نیز سهمی برای فعالان رسانه‌ای استان در نظر گرفته شود تا آنان نیز در نخستین حرکت این پروژه ملی حضور داشته و این لحظه ماندگار را ثبت کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل گفت: راه‌آهن اردبیل طرح ملی و یکی از مطالبات دیرینه مردم استان بوده است که خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر و همت مسئولان در طول اجرای پروژه، در دولت چهاردهم به سرانجام رسید.

رجبی تصریح کرد: امیدواریم افتتاح راه‌آهن اردبیل، منشأ خیر و برکت برای مردم عزیز و توسعه بیش از پیش اقتصادی، اجتماعی و گردشگری استان باشد.

وی با قدردانی از همه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای که همواره در کنار مردم و مسئولان بوده به ویژه در پوشش رسانه‌ای این رویداد تاریخی و ملی نقش‌آفرینی کرده‌اند، اظهارامیدواری کرد با حمایت استاندار و دستگاه‌های اجرایی در برنامه‌های آتی، سایر خبرنگاران نیز به این سفر معنوی اعزام شوند.