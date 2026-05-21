همزمان با هفته سلامت و روزشمار اهدای خون، اهدای عضو، ایثار و فرصت زندگی، معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران با قدردانی از ایثارگری‌های مردم، از پایداری و وضعیت مطلوب ذخایر خونی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر بابک یکتاپرست معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران ضمن تبریک هفته سلامت، اهدای خون را عزیزترین بخشش توصیف کرد و گفت: اهدای خون، تقدیم مایه حیات به کسی است که در شرایط مرگ و زندگی قرار دارد و این اقدام، یک فرصت ارزشمند برای بازگرداندن امید به چرخه زندگی یک بیمار است.

معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران، تصریح کرد: با وجود تمامی سختی‌ها، اهداکنندگان خون در سراسر کشور همواره در کنار ما هستند. همچنین همکاران ما در سازمان انتقال خون نیز فراتر از چارچوب‌های سازمانی و ساعات اداری، با تلاشی جهادی به دنبال تأمین نیاز‌های حیاتی کشور بوده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به دستاورد‌های اخیر این سازمان افزود: در ایام اخیر با تلاشی شبانه‌روزی، حدنصاب های ۱۰ ساله‌ اهدای خون شکسته شد که نتیجه آن، تأمین کامل نیاز بیماران تالاسمی، هموفیلی، سرطانی و مصدومان حوادث بوده است.

یکتاپرست با اعلام خبر وضعیت مطلوب ذخایر خونی در تمامی استان‌ها، حتی در مناطق دارای نیاز استراتژیک (مانند سیستان‌وبلوچستان و مازندران)، تأکید کرد: ما از یک شبکه ملی خون‌رسانی بهره می‌بریم که شعار اصلی آن تأمین خون در هر نقطه از این سرزمین است.

سامانه مدیریت ذخایر ما به گونه‌ای طراحی شده که اگر در یک استان با کمبود مقطعی مواجه شویم، استان‌های معین بلافاصله جای خالی را پر می‌کنند تا هیچ بیماری در این کشور نگران تأمین خون نباشد.

وی ضمن قدردانی از ملت ایثارگر ایران، از تمام شهروندان دعوت کرد تا با اختصاص زمان اندکی در مشغله‌های روزمره، همچنان یاری‌رسان سازمان انتقال خون در حفظ این دستاورد ارزشمند و نجات جان هم‌وطنان باشند.