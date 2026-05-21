رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای از تدوین برنامههای مشترک میان این سازمان و پلیس راهور فراجا برای ارتقای زیرساختهای ایمنی جادهای، با تمرکز بر مدیریت هوشمند تردد و رفع نقاط حادثهخیز در سال ۱۴۰۵ رونمایی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رضا اکبری اظهار کرد: در سال گذشته و در سایه تعامل و همکاری بسیار نزدیک این سازمان و پلیس راهور فراجا، اتفاقات و اقدامات بسیار بزرگی در حوزه ایمنی و مدیریت حملونقل جادهای رقم خورد.
اکبری از نصب روزشمار الکترونیکی اربعین ۱۴۰۵ در سازمان و ادارات کل راهداری و حملونقل جادهای استانهای کشور، خبر داد و با اشاره به اینکه از اربعین سال گذشته تاکنون ۲۰۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان حملونقل عمومی مسافری کشور افزوده شده است، تصریح کرد: میکوشیم تا پیش از آغاز سفرهای اربعینی سال جاری، حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ دستگاه اتوبوس جدید دیگر از طریق واردات و ظرفیت تولید داخلی، به مجموعه ناوگان فعال در کشور افزوده شود.
رئیس سازمان راهداری ابزار امیدواری کرد در سال ۱۴۰۵ و با استمرار رویکرد تعاملی با پلیس راهور فراجا، علاوه بر اجرای مصوبات شورای ایمنی حملونقل، ایدهها و طرحهای جدیدی به ویژه با رویکرد ارتقاء بسترهای هوشمندسازی تردد ناوگان حملونقل عمومی در دستور کار قرار گرفته و عملیاتی شود.
رئیس پلیس راهور فراجا از حوزه حملونقل و ترافیک را از پویاترین حوزهها در جریان جنگ رمضان یاد کرد که با موفقیت در اجرای مأموریتها، عملکرد مثال زدنی را رقم زدند.
سردار سید تیمور حسینی با اشاره به تعامل مؤثر سازمان راهداری و حملونقل جادهای و رئیس پلیس راهور فراجا، گفت: در سال جاری همه تلاش و توان خود را برای ارتقاء ایمنی و حملونقل جادهای کشور به کار میگیریم.