به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، باشگاه سپاهان با انتشار متنی در فضای مجازی به تمامی باشگاه‌ها هشدار داد که با بازیکنان تحت قرارداد با تیم فوتبال این باشگاه مذاکره نکنند و در غیر اینصورت این باشگاه از راه قانونی اقدام خواهد کرد.

در متن باشگاه سپاهان آمده است: «طبق مقررات، اطلاعات مالی و فدراسیون مذاکره با بازیکن، قرارداد با باشگاه دیگر بدون مجوز کتبی و رسمی است. ترتیب قانونی شامل موارد زیر است: قرارداد و نقض قرارداد، اصلاح شده و برای باشگاه حقوقی و ورزشی محفوظ است.»