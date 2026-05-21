به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرماندار میان‌ جلگه، در آیین کلنگ‌ زنی نیروگاه ۷ مگاواتی این شهرستان اظهار داشت: این طرح که توسط دو شرکت ایرانی و ترکی احداث می‌ شود، با هدف کاهش کسری ۲۵ هزار مگاواتی برق کشور و تأمین انرژی پایدار برای صنایع منطقه اجرا می‌ شود.

عزت الله سلیمانی افزود: با توجه به کسری شدید برق در کشور که فشار آن بیشتر بر صنایع وارد است، اجرای چنین طرح هایی در سطح استان ضرورتی انکارناپذیر است.

وی تأکید کرد: نیروگاه یادشده که از ظرفیت اولیه ۵ مگاوات به ۷ مگاوات ارتقا یافته، به پست میان‌ جلگه و فیدر نوروز (فیدر پل ارتباطی بین تولید انرژی و مصرف‌کننده‌ ها است) متصل خواهد شد و فاصله فیزیکی آن تا پست تنها ۷۰ متر است.

مدیرعامل شرکت بامداد نیروگستر پارس (مجری طرح) نیز ضمن اشاره به سابقه فعالیت خود از سال ۱۳۹۰ در زمینه نیروگاه‌ های تولید پراکنده و اجرای بیش از ۱۲۰۰ مگاوات طرح نیروگاهی، گفت: برای این نیروگاه ۱۲ هزار پنل خورشیدی خریداری و بارگیری شده و ۵۶ اینورتر پیش‌ بینی شده است.

محمدرضا وفایی پیش‌ بینی کرد: این نیروگاه سالانه حدود ۱۵ مگاوات ساعت انرژی تولید کند که معادل مصرف برق ۲۵۰ واحد مسکونی است.

وی با بیان اینکه به پیک امسال نمی‌ رسیم، ابراز امیدواری کرد: در دو ماه و نیم تا سه ماه آینده، این نیروگاه وارد مدار شود و گامی هرچند کوچک در جهت جبران کسری برق کشور بردارد.