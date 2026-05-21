به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بردسیر از جمعآوری مبلغ ۷۰ میلیارد ریال در جشن گلریزان امسال با مشارکت خیرین و صنعتگران خبر داد و بر برنامهریزی برای ایجاد درآمدهای پایدار و حرکت انجمن حمایت از زندانیان به سوی خودکفایی تأکید کرد.
عماد بنیاسدی با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای اهداف انساندوستانه و تلاش برای توانمندسازی خانوادههای نیازمند، جشن گلریزان امسال در شهرستان بردسیر با درخشش خیرین و صنعتگران برگزار شد که خوشبختانه شاهد مشارکت گسترده مردم و مسئولین در این رویداد خداپسندانه بودیم.
وی ضمن قدردانی از خیرین افزود: با برنامهریزیهای صورتگرفته، هدف اصلی دستگاه قضایی در این حوزه، ایجاد درآمدهای پایدار برای انجمن حمایت از زندانیان است تا این مجموعه بتواند بهمرور زمان از وابستگی به کمکهای موردی فاصله گرفته و با اتکا به منابع مالی مستمر، خدمات مؤثرتری را به مددجویان و خانوادههای آنان ارائه دهد.
دادستان بردسیر در تشریح طرحهای اقتصادی این انجمن گفت: پروژههایی نظیر «مجتمع خدمات تخصصی تعمیرات کامیون» و همچنین پیگیری برای راهاندازی پارکینگ خودروهای توقیفی، گامهای مؤثری در جهت تحقق استقلال مالی انجمن خواهند بود.
بنیاسدی تصریح کرد: این طرحهای اقتصادی علاوه بر منبع درآمدزایی برای انجمن، فرصتهای شغلی جدیدی را نیز برای زندانیان پس از آزادی فراهم خواهند کرد تا زمینه بازگشت عزتمندانه آنان به جامعه فراهم شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای این پروژهها شاهد تحولی در ارائه خدمات به مددجویان خواهیم بود و امیدواریم این اقدامات مسیر ایفای نقش مؤثر زندانیان پس از آزادی را در عرصههای اقتصادی و اجتماعی هموار سازد.