به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛ رضا یعقوبی، دادستان عمومی و انقلاب زرند در جریان بازدید میدانی از واحد‌های صنفی سطح شهر که با همراهی رئیس اداره تعزیرات حکومتی و نمایندگان اتاق اصناف، مرکز بهداشت و پلیس اماکن صورت گرفت، بر برخورد قاطع با اخلالگران نظام اقتصادی تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت تأمین امنیت معیشتی مردم، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ویژه نظارت بر بازار و به‌منظور پیشگیری از پدیده‌هایی نظیر گران‌فروشی، احتکار و نابسامانی در عرضه کالا‌های اساسی، بازرسی‌های سرزده به‌طور مستمر در دستور کار دادستانی قرار دارد.

دادستان زرند تصریح کرد: به منظور تداوم طرح‌های نظارتی دادسرا بر بازار و مراکز عرضه کالا، بازرسی‌های ویژه‌ای از فروشگاه‌های مواد غذایی، میوه‌فروشی‌ها، واحد‌های عرضه مرغ و لبنیات و مراکز خرید و فروش پسته صورت گرفت که طی آن ۵ واحد صنفی متخلف به‌دلیل ارتکاب تخلفاتی از جمله گران‌فروشی، عدم درج قیمت و نداشتن پروانه کسب شناسایی و برای آنها پرونده تعزیراتی، تشکیل شد.

یعقوبی با بیان اینکه امنیت اقتصادی بازار، خط قرمز دستگاه قضاست، افزود: با دستور قضایی و با هدف بازدارندگی، ۳ واحد صنفی که علاوه بر تخلفات صنفی، فاقد استاندارد‌های لازم بوده و هشدار‌های پیشین مراجع نظارتی را نادیده گرفته بودند، پلمب شدند.

این مقام قضایی در پایان ضمن قدردانی از گزارش‌های مردمی در شناسایی تخلفات، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در برخورد با متخلفانی که با سودجویی، معیشت مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت و بازرسی‌های میدانی تا حصول اطمینان از سلامت بازار با جدیت ادامه خواهد یافت.