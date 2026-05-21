مجری بنیاد علوی استان تهران گفت: اردوی سلامت بنیاد علوی با مشارکت گروه جهادی اثر در منطقه کم برخوردار سرخ حصار شهرستان قدس از امروز خدمت رسانی خود را آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ مرتضی محرم خانی در مصاحبه اختصاصی گفت: در راستای اجرای پویش ایران همدل، از امروز، سی و یکم اردیبهشتماه طی دو روز موسسه سلامت بنیاد علوی با مشارکت گروه جهادی اثر در شهرستان قدس اردوی پزشکی برگزار میکند.
وی افزود: در این اردوی دو روزه خدمات چشم پزشکی، زنان، گوش و حلق و بینی، فیزیوتراپی و روانشناسی برای افراد کم برخوردار به صورت رایگان ارایه میشود.
محرم خانی گفت: پیش بینی میشود حدوداً هر روز ۱۰۰۰ خدمت پزشکی به ۵۰۰ نفر از هموطنان کم برخوردار این منطقه ارایه شود.
وی افزود: گروه جهادی اثر طی دو روز با حضور ۳۵ پزشک متخصص از صبح تا ساعت ۲۰ پذیرای هموطنان هستند.