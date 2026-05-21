به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ مرتضی محرم خانی در مصاحبه اختصاصی گفت: در راستای اجرای پویش ایران همدل، از امروز، سی و یکم اردیبهشت‌ماه طی دو روز موسسه سلامت بنیاد علوی با مشارکت گروه جهادی اثر در شهرستان قدس اردوی پزشکی برگزار می‌کند.

وی افزود: در این اردوی دو روزه خدمات چشم پزشکی، زنان، گوش و حلق و بینی، فیزیوتراپی و روانشناسی برای افراد کم برخوردار به صورت رایگان ارایه می‌شود.

محرم خانی گفت: پیش بینی می‌شود حدوداً هر روز ۱۰۰۰ خدمت پزشکی به ۵۰۰ نفر از هموطنان کم برخوردار این منطقه ارایه شود.

وی افزود: گروه جهادی اثر طی دو روز با حضور ۳۵ پزشک متخصص از صبح تا ساعت ۲۰ پذیرای هموطنان هستند.