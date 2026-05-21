سازمان تبلیغات اسلامی با همکاری بنیاد رودکی و مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی، در راستای تبیین مباحث مرتبط با سیاست‌های کلی کشور در حوزه جمعیت، اقدام به نمایش ویدئومپینگ بر روی نمای برج آزادی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این رویداد که همزمان با «هفته جمعیت» و در چارچوب «پویش جان ایران» برگزار شد، شامل نمایش ویدئومپینگ بر روی نمای برج آزادی بود. در این برنامه، با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین تصویری، مضامین ارزشمندی در حوزه فرهنگ‌سازی برای افزایش جمعیت و نقش حیاتی «جوانی جمعیت» در توسعه کشور مورد توجه قرار گرفت.

هدف از برگزاری این برنامه، جلب توجه افکار عمومی و ارتقای سطح آگاهی جامعه نسبت به ضرورت‌های جمعیتی و اهمیت سرمایه‌گذاری بر روی نسل جوان، اعلام شد.