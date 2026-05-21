امید نعمتی، یونس نصیری و الیاس فرح‌ پور سه ورزشکار خراسان رضوی به اردوی تیم ملی مینی فوتبال بزرگسالان کشور دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس هیات ورزش همگانی خراسان رضوی گفت: نخستین مرحله اردوی انتخابی تیم ملی مینی فوتبال کشور از تاریخ دوم تا ششم خرداد ماه به میزبانی استان مازندران برگزار خواهد شد.

رضا آذریان افزود: این اردو با حضور استعدادهای برتر مینی فوتبال کشور و با هدف شناسایی و انتخاب نفرات نهایی تیم ملی برگزار می‌ شود و استان‌ های مختلف کشور نمایندگان خود را به این مرحله اعزام خواهند کرد.

رئیس هیات ورزش همگانی خراسان رضوی اظهار کرد: امید نعمتی، یونس نصیری و الیاس فرح‌ پور از خراسان رضوی در این اردو حضور دارند.

وی گفت: حدود ۲ هزار بازیکن در رشته مینی فوتبال خراسان رضوی فعال هستند که از این تعداد حدود ۶۰۰ نفر به صورت حرفه‌ ای این ورزش را دنبال می‌ کنند.

زمین مینی فوتبال به زمین‌ های کوچکتر از زمین استاندارد فوتبال گفته می‌ شود که برای انجام بازی مینی فوتبال طراحی شده‌ اند.

طول این زمین‌ ها بین ۲۵ تا ۴۲ متر و عرض بین ۱۵ تا ۲۵ متر در نظر گرفته می‌ شود. بیشتر زمین‌ های مینی فوتبال دارای سطح چمن مصنوعی هستند. تعداد بازیکنان هر تیم نیز بین پنج تا هفت نفر است.

اندازه دروازه‌ ها نیز متناسب با ابعاد زمین و تعداد بازیکنان، کوچکتر از دروازه‌ های استاندارد فوتبال است.