روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اعلام کرد: عملیات هرس درختان و درختچهها با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، تخصصی و براساس برنامه زمانبندیشده انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عملیات هرس در معابر، بلوارها، بوستانها و فضاهای سبز براساس برنامههای نگهداشت شهری و با رویکردی کارشناسی در حال اجراست.
ضایعات ناشی از هرس نیز مستمر جمعآوری و از سطح شهر خارج میشود.
هرس فضای سبز، عملیاتی فنی و تخصصی است که زمان اجرای آن، متناسب با شرایط اقلیمی، نوع گونه گیاهی و چرخه رشد درختان و درختچهها تعیین میشود.
اجرای عملیات هرس در فصل مناسب، به حفظ سلامت گیاه، اصلاح فرم رشد، حذف شاخههای خشک و مزاحم، کاهش خطر شکستگی و ارتقای کیفیت بصری فضاهای سبز شهری کمک میکند.
انتخاب زمان مناسب برای هرس در اقلیم گرم و مرطوب کیش، اهمیت ویژهای دارد؛ چراکه اجرای هرس دربازه مناسب، از وارد شدن تنش غیرضروری به گیاه جلوگیری کرده و امکان رشد متعادلتر و بازسازی بهتر شاخ و برگ درختان و درختچهها را فراهم میکند.
عملیات هرس با توجه به نوع گونه، سن گیاه، شرایط رشد و موقعیت استقرار درختان انجام میشود و در جریان آن، شاخههای خشک، بیمار، آسیبدیده، مزاحم یا دارای رشد نامتوازن، بر اساس تشخیص کارشناسی حذف یا اصلاح میشوند.
هرس فضای سبز در کیش با هدف حفظ پایداری پوشش گیاهی، افزایش ایمنی در فضاهای عمومی، بهبود منظر شهری و ارتقای کیفیت نگهداشت فضای سبز انجام میشود و این روند در چارچوب برنامههای مستمر نگهداری ادامه دارد.
این اقدام یکی از بخشهای اصلی برنامه نگهداشت فضای سبز در کیش است و در کنار آبیاری، تغذیه، کنترل آفات و رسیدگی مستمر به پوشش گیاهی، نقش مهمی در حفظ طراوت، سلامت و ماندگاری فضای سبز شهری دارد.