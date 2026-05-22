یکی از این مجتمعهای مسکونی در اصفهان که تا چند سال پیش با قبضهای چندمیلیونی برق مواجه بود امروز به نمونهای موفق از مدیریت مصرف انرژی تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیریت مجتمع با اجرای مجموعهای از اقدامات ساده، اما مؤثر، از جمله اصلاح الگوی مصرف در فضاهای عمومی، استفاده از تجهیزات کممصرف و افزایش آگاهی ساکنان درباره صرفهجویی انرژی، توانست روند مصرف را کنترل و هزینهها را به شکل محسوسی کاهش دهد.
نتیجه این اقدامات، کاهش قابل توجه هزینههای انرژی و قرار گرفتن نام این مجتمع در فهرست «مجتمعهای الگوی مصرف» بوده است؛ عنوانی که نشان میدهد مدیریت صحیح انرژی در مجتمعهای مسکونی نهتنها امکانپذیر است، بلکه میتواند به الگویی برای سایر ساختمانها نیز تبدیل شود.
این تجربه موفق پیام روشنی برای دیگر مجتمعهای مسکونی دارد: بهینهسازی مصرف انرژی یک هزینه اضافی نیست، بلکه سرمایهگذاری هوشمندانهای است که علاوه بر کاهش هزینهها، به آرامش و رفاه بیشتر خانوادهها نیز کمک میکند.