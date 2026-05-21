کتاب «مردی که زبان کبوتر‌ها را می‌دانست»، داستانی پر از مهر و قهرمانی درباره عملیات شکست محاصره شهر آمرلی عراق توسط سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است که به تازگی به چاپ چهاردهم رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این کتاب که با همکاری بنیاد حفظ و نشر آثار شهید حاج قاسم سلیمانی و به کوشش واحد خانه هم‌بازی (واحد خانواده حسینیه هنر) تهیه شده، تلاش می‌کند با زبانی شیرین، ملموس و متناسب با دنیای کودکان، داستان مقاومت دلاورانه زنان و مردان شهر ۲۰ هزار نفری آمرلی را روایت کند؛ شهری در حومه جنوبی استان کرکوک عراق که در سال ۲۰۱۴ در محاصره کامل گروه تروریستی داعش قرار داشت.

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با آغاز این محاصره ظالمانه، فرماندهی عملیات آزادسازی را بر عهده گرفت و سرانجام پس از ۸۹ روز مقاومت سرسختانه مردم، در نهم شهریورماه ۱۳۹۳ این شهر به دست نیرو‌های حشد الشعبی آزاد شد.

امروزه آشنایی کودکان با مفاهیم جهاد و مقاومت از طریق ادبیات داستانی، ضرورتی انکارناپذیر است. کودکان و نسل جدید ما بیش از هر چیز به شناخت قهرمانان واقعی و ملموس نیاز دارند تا در دنیای پر از الگو‌های پوشالی، مسیر حق و دفاع از مظلوم را بشناسند. خواندن از این مجاهدت‌ها و فداکاری‌های بزرگ، روحیه شجاعت و آزادگی را در وجود فرزندان این مرز و بوم پرورش می‌دهد.

عنوان این کتاب به زبان مهربانی، تدبیر و حماسه سردار دل‌ها در نجات مردم پناهجو اشاره دارد. این اثر ارزشمند با استفاده از بستری داستانی و تصویرگری‌های کودک‌پسند، مفاهیم عمیقی مثل مقاومت، شجاعت و دفاع از مظلوم را به شکلی تاثیرگذار به نسل جدید و کودکان امروز منتقل می‌کند تا آنها را با قهرمانان واقعی وطن آشنا سازد.