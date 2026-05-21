به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مرتضی پروانه بیان کرد: برای واحد‌هایی که ماهیت کاری آنها بر اثر حمله‌های تجاوزکارانه دشمن از بین رفته است، پرونده بیمه بیکاری تشکیل شده که در این ارتباط پرونده‌های هزار و ۶۰۰ متقاضی دیگر نیز در دست بررسی است.

وی اضافه کرد: در جریان حمله‌های دشمن به ۱۷ کارگاه کوچک و بزرگ در استان با ظرفیت اشتغال فعال ۱۹ هزار و ۴۰۰ کارگر آسیب وارد شد که پنج هزار و ۳۰۰ کارگر به‌طور موقت امکان حضور در محل کار را نداشتند و ۲ کارگر نیز به شهادت رسیدند.

پروانه افزود: با تمهید‌های در نظر گرفته شده، فهرست بیمه این کارگاه‌ها بدون مشکل در سامانه‌های تأمین اجتماعی پذیرفته می‌شود تا خللی در سوابق بیمه‌ای کارگران ایجاد نشود؛ همچنین استحقاق درمان تا سه ماه پس از پذیرش لیست بیمه برای کارگران و خانواده‌های آنان برقرار است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان درباره حمایت از کارفرمایان در شرایط اضطرار گفت: ثبت نام برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ سود ۹ درصد و بازپرداخت ۶ ماهه در حال انجام است که به ازای هر کارگر، معادل ۲ ماه حقوق (۴۴۰میلیون ریال) به کارفرما پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: ثبت‌نام این تسهیلات از طریق سامانه کات به نشانی kat.mefa.ir انجام می‌شود.

پروانه درباره مرحله سوم طرح حفظ اشتغال بنگاه‌های اقتصادی در شرایط اضطرار نیز بیان کرد: در این مرحله، بنگاه‌های اقتصادی دارای بیش از ۵۰ نیروی کار مشمول دریافت تسهیلات شده‌اند و مبلغ تسهیلات برای هر نیروی شاغل مطابق لیست بیمه دی‌ماه ۱۴۰۴، ۲۲۰ میلیون ریال و دوره بازپرداخت آن ۶ ماه با نرخ سود ۲۳ درصد است.

وی بیان کرد: چنانچه بنگاه‌ها تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ نیروی کار خود را حفظ کنند، نرخ سود به ۱۷.۵ درصد کاهش می‌یابد، اما در صورت کاهش نیرو تا ۸۰ درصد یا کمتر، ۱۵ درصد جریمه اعمال خواهد شد.