به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهدی جمالی‌نژاد در دومین جلسه قرارگاه جنگ اقتصادی استان که با محوریت «مدیریت مصرف سوخت» برگزار شد، با انتقاد از رویکرد‌های منفعلانه در مواجهه با ناترازی انرژی گفت:امروز ما در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار داریم و قرارگاه جنگ اقتصادی نباید در حد یک نام یا جلسات تشریفاتی باقی بماند و وقتی از جنگ صحبت می‌کنیم، یعنی زمان آزمون و خطا و تعارفات اداری به پایان رسیده است.

وی با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها به‌ویژه صداوسیما در تبیین فضای موجود و فرهنگ‌سازی مصرف افزود: صداوسیمای مرکز اصفهان به‌عنوان بازوی اصلی فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی این قرارگاه عمل کند و ما نیازمند یک پیوست رسانه‌ای قوی، شفاف و هوشمندانه هستیم تا شهروندان ابعاد این جهاد اقتصادی را درک کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان هم با تاکید بر لزوم مدیریت بهینه و همه‌جانبه مصرف سوخت در شرایط کنونی، از آغاز طرح ملی «هم پیمایی هوشمند» در استان خبر داد و مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت استارت‌آپ‌های بومی را اثربخش‌ترین راهکار برای کاهش بار ترافیک و صیانت از منابع انرژی دانست.

کوروش خسروی با اشاره به مطالعات انجام شده در زمستان ۱۴۰۳ گفت: بر اساس بررسی‌های علمی، ضریب اشتغال و سرنشین خودرو‌ها در استان اصفهان ۱.۴۶ (کمتر از ۱.۵ نفر در هر خودرو) است و اگر با همکاری شهرداری و دستگاه‌های متولی، این ضریب را به عدد ۲ نفر برسانیم، روزانه حدود ۷۵۰ هزار خودرو از سطح خیابان‌ها و جاده‌های استان کاهش می‌یابد.

وی در خصوص منافع اقتصادی این طرح تشریح کرد: اگر هر خودرو روزانه تنها یک لیتر مصرف بنزین داشته باشد (که در سفر‌های بین‌شهری بسیار بیشتر است)، حجم عظیمی از سرمایه آزاد می‌شود؛ بخشی از این پول بر اساس نرخ ۳ هزار تومانی مستقیم به جیب خود شهروندان برمی‌گردد و بخش عمده آن، بار سنگین یارانه بنزین ۵۰ تا ۶۰ هزار تومانی را از دوش دولت برمی‌دارد.

خسروی از آمادگی زیرساخت‌های نرم‌افزاری برای اجرای این طرح خبر داد و گفت: دو شرکت استارت‌آپی بومی نرم‌افزار‌های لازم را آماده کرده‌اند و مکاتبات برای استفاده از آنها در سفر‌های درون‌شهری و بین‌شهری انجام شده است.

وی به تشریح کارکرد این ۲ پلتفرم پرداخت و گفت: نرم‌افزار هیرو بر روی سفر‌های کاری متمرکز است و به عنوان مثال در مناطق پرجمعیتی مانند شهرک اداری امیرکبیر، شاپور جدید یا پل کاوه که صبح‌ها سرریز جمعیت دارند، کارمندان ادارات مختلف (مانند شهرداری و دارایی) که مسیر مشترک دارند، اما یکدیگر را نمی‌شناسند، از طریق این نرم‌افزار همپیمایی کرده و با یک خودرو جابجا می‌شوند.

معاون استاندار اصفهان درباره نرم‌افزار کدامد بیان کرد: این پلتفرم در حوزه هوشمندسازی ناوگان حمل‌ونقل سازمان‌ها و شهرک‌های صنعتی فعال است و با کمک هوش مصنوعی، ضریب اشغال مینی‌بوس‌ها و خودرو‌های سازمانی را به حداکثر می‌رساند.