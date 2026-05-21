به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، ساختمان الحاقی درمانی بیمارستان سینا مراغه با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مسئولان استانی به بهره‌برداری رسید.

علی نوذرپور مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی گفت:این طرح در زیربنایی به مساحت ۳ هزار و ۸۴۶ مترمربع ساخته شده و ۷۸ تخت به ظرفیت درمانی این مرکز افزوده است و برای تکمیل این طرح ۲۷۰ میلیارد تومان هزینه شده و ارزش روز آن حدود ۵۴۷ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

نوذرپورافزود: با افتتاح این ساختمان، ظرفیت بیمارستان سینا به ۲۳۸ تخت افزایش یافت و همزمان عملیات اجرایی بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی مراغه با اعتبار پیش‌بینی‌شده هزار میلیارد تومان در مرحله فونداسیون ادامه دارد.

مرکز آموزشی پزشکی مراغه نیز در مرحله سفت‌کاری و طرح درمانی و آموزشی بناب در حال اجرای اسکلت بتن‌آرمه است.

مسئولان تأکید کردند تکمیل این طرح‌ها نقش مهمی در ارتقای سرانه‌های درمانی جنوب استان خواهد داشت.

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، برای تسریع طرح ها استفاده از ظرفیت مشارکت‌های عمومی و خصوصی در دستور کار قرار گرفته است.

هدف از اجرای این طرح‌ها، تقویت زیرساخت‌های سلامت و تثبیت جایگاه مراغه به عنوان قطب درمانی منطقه عنوان شده است.