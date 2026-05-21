پخش زنده
امروز: -
همزمان با افتتاح ساختمان الحاقی بیمارستان سینا مراغه با ۷۸ تخت جدید، روند اجرای بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی این شهر نیز در حال پیگیری است تا زیرساختهای درمانی جنوب آذربایجان شرقی تقویت شود.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، ساختمان الحاقی درمانی بیمارستان سینا مراغه با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مسئولان استانی به بهرهبرداری رسید.
علی نوذرپور مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی گفت:این طرح در زیربنایی به مساحت ۳ هزار و ۸۴۶ مترمربع ساخته شده و ۷۸ تخت به ظرفیت درمانی این مرکز افزوده است و برای تکمیل این طرح ۲۷۰ میلیارد تومان هزینه شده و ارزش روز آن حدود ۵۴۷ میلیارد تومان برآورد میشود.
نوذرپورافزود: با افتتاح این ساختمان، ظرفیت بیمارستان سینا به ۲۳۸ تخت افزایش یافت و همزمان عملیات اجرایی بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی مراغه با اعتبار پیشبینیشده هزار میلیارد تومان در مرحله فونداسیون ادامه دارد.
مرکز آموزشی پزشکی مراغه نیز در مرحله سفتکاری و طرح درمانی و آموزشی بناب در حال اجرای اسکلت بتنآرمه است.
مسئولان تأکید کردند تکمیل این طرحها نقش مهمی در ارتقای سرانههای درمانی جنوب استان خواهد داشت.
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، برای تسریع طرح ها استفاده از ظرفیت مشارکتهای عمومی و خصوصی در دستور کار قرار گرفته است.
هدف از اجرای این طرحها، تقویت زیرساختهای سلامت و تثبیت جایگاه مراغه به عنوان قطب درمانی منطقه عنوان شده است.