معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران از الحاق بیش از ۵۰ هکتار زمین به محدوده فرودگاه شهدای ساری با هدف فراهمسازی امکان فرود هواپیماهای پهنپیکر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، عبدالرضا دادبود با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای توسعه فرودگاه شهدای ساری گفت: در راستای افزایش ظرفیت این فرودگاه و فراهم شدن امکان فرود هواپیماهای پهنپیکر، بیش از ۵۰ هکتار زمین در محدوده این فرودگاه به مجموعه فرودگاهی الحاق شده است.
وی افزود: در مرحله بعدی، عملیات بهسازی باند، توسعه فضای عملیاتی و تکمیل زیرساختهای لازم در دستور کار قرار دارد تا فرودگاه ساری بتواند پاسخگوی نیازهای آینده استان در حوزه حملونقل هوایی باشد.
معاون عمرانی استاندار مازندران با بیان اینکه توسعه زیرساختهای حملونقل یکی از اولویتهای مدیریت استان است، گفت: توسعه فرودگاه ساری علاوه بر افزایش ظرفیت جابهجایی مسافر، نقش مهمی در جذب سرمایهگذاری و رونق اقتصادی استان خواهد داشت.