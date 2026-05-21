کارگاه آموزشی و مشاوره‌ای با حضور کارشناسان مرکز بهداشت در راستای ترویج فرهنگ سلامت به میزبانی مسجد کرمانشاهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومي مركز بهداشت كيش، اعلام كرد: این برنامه با هدف ارتقای آگاهی جامعه گراميداشت هفته سلامت و جمعیت برگزار شد.

کارشناسان مرکز بهداشت در اين كارگاه آموزشي مطالبي با محور‌های مشاوره فرزندآوری و روش‌های باروری سالم به شركت كنندگان ارائه دادند.

ویژگی‌ها و خدمات مرکز نفس برای حمایت از سلامت مادر و کودک نيز در اين رويداد آموزشي معرفی شد.

خودمراقبتی در پیشگیری از سرطان‌های شایع زنان و راهکار‌های عملی برای شناسایی زودهنگام و پیشگیری از این بیماری‌ها به شرکت‌کنندگان آموزش داده شد.

برگزاري كارگاه هاي آموزشي بخشی از برنامه‌های مرکز بهداشت در هفته سلامت و جمعیت است که با هدف ارتباط بيشتر با مردم و پاسخگویی به نیاز‌های آموزشی آنان در محیط‌های مذهبی و اجتماعی در حال اجراست.