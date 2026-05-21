ملی پوش دسته ۵۹ کیلوگرم پاراوزنه برداری کشورمان با ۳ حرکت صحیح موفق به کسب نشان برنز شد و در مجموع حرکت‌ها به نشان طلا دست پیدا کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از فدراسیون جانبازان و توان یابان، در نخستین روز از رقابت‌های آزاد پاراوزنه‌برداری الجزایر، علیرضا ایزدی ملی پوش کشورمان در دسته ۵۹ کیلوگرم در گروه A به مصاف حریفان خود رفت.

او در حرکت اول خود موفق به مهار وزنه ۱۷۸ کیلوگرمی شد. ایزدی در حرکت دوم و سوم خود به ترتیب وزنه‌های ۱۸۱ و ۱۸۳ کیلوگرمی را مهار کرد و موفق به کسب مدال برنز شد.

ملی پوش کشورمان با ثبت رکورد ۵۴۲ کیلوگرم نشان طلا مجموع این دسته را از آن خود کرد.

در ادامه مسابقات امروز مهدیه محمدیان ملی پوش پاراوزنه‌برداری بانوان کشورمان در دسته ۵۵ کیلوگرم به مصاف حریفان خود می‌رود.