معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی گفت : امسال بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مرمت آثار تاریخی و توسعه زیرساختهای گردشگری در کشور اختصاص یافته و هزینه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ معاون توسعه مدیریت ومنابع وزیر میراث فرهنگی، گردشگری وصنایعدستی امروز در بازدید از طرحهای مرمت آثار تاریخی، توسعه گردشگری و کارگاههای صنایع دستی لاهیجان افزود : حدود ۵۴ همت تسهیلات هم برای تکمیل تاسیسات گردشگری و توسعه زیرساختهای این حوزه در مناطق مختلف کشور اختصاص یافته است.
بهروز ندایی گفت: از این میزان، ۶ همت اعتبار در قالب تسهیلات و کمک برای احداث اقامتگاههای بومگردی و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان حوزه صنایعدستی اختصاص یافته است.
وی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری و صنایعدستی لاهیجان افزود: با توجه به شمار بالای تولیدکنندگان صنایعدستی در لاهیجان و حضور گسترده گردشگران، با همکاری مسئولان این شهرستان در باغ ملی لاهیجان ۵۰ غرفه عرضه دائمی محصولات صنایعدستی ایجاد خواهد شد.
معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تاکید کرد: ایجاد این غرفهها نقش مهمی در حمایت از هنرمندان صنایعدستی، رونق اقتصاد محلی و معرفی ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری شهرستان لاهیجان خواهد داشت.
سلمان زارع، نماینده مردم لاهیجان وسیاهکل در مجلس شورای اسلامی و علیرضا مسچیان، فرماندار لاهیجان هم در این بازدید بر ضرورت توسعه زیرساختهای گردشگری، حمایت از فعالان صنایع دستی و ایجاد بازارچه دائمی عرضه محصولات هنرمندان این شهرستان تاکید کردند.