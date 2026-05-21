به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ معاون توسعه مدیریت ومنابع وزیر میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع‌دستی امروز در بازدید از طرح‌های مرمت آثار تاریخی، توسعه گردشگری و کارگاه‌های صنایع دستی لاهیجان افزود : حدود ۵۴ همت تسهیلات هم برای تکمیل تاسیسات گردشگری و توسعه زیرساخت‌های این حوزه در مناطق مختلف کشور اختصاص یافته است.

بهروز ندایی گفت: از این میزان، ۶ همت اعتبار در قالب تسهیلات و کمک برای احداث اقامتگاه‌های بوم‌گردی و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان حوزه صنایع‌دستی اختصاص یافته است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی لاهیجان افزود: با توجه به شمار بالای تولیدکنندگان صنایع‌دستی در لاهیجان و حضور گسترده گردشگران، با همکاری مسئولان این شهرستان در باغ ملی لاهیجان ۵۰ غرفه عرضه دائمی محصولات صنایع‌دستی ایجاد خواهد شد.

معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تاکید کرد: ایجاد این غرفه‌ها نقش مهمی در حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی، رونق اقتصاد محلی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری شهرستان لاهیجان خواهد داشت.

سلمان زارع، نماینده مردم لاهیجان وسیاهکل در مجلس شورای اسلامی و علیرضا مسچیان، فرماندار لاهیجان هم در این بازدید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری، حمایت از فعالان صنایع دستی و ایجاد بازارچه دائمی عرضه محصولات هنرمندان این شهرستان تاکید کردند.