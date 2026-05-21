رئیس کل دادگستری هرمزگان در بازدید از پایانه نفتی سلخ، بر حمایت دستگاه قضائی از تکمیل زنجیره سوخت و بانکرینگ رسمی به شناور‌ها در جزیره قشم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان به همراه مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان و جمعی از مسئولان قضائی و اجرایی از پایانه نفتی سلخ جزیره قشم در مجاورت تنگه هرمز بازدید کردند.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در این بازدید، گفت: موقعیت ویژه بندر سلخ در ساحل جنوبی جزیره قشم که با تنگه هرمز و آبراهه بین‌المللی خلیج فارس پنج مایل دریایی فاصله دارد، یکی از مناسب‌ترین شرایط برای تبدیل شدن این بندر به یک قطب بزرگ سوخت رسانی (Bunkering) را فراهم می‌سازد.

وی افزود: با توجه به اینکه مصوبه هیئت وزیران، منطقه آبی جنوب بندر صیادی سلخ در ساحل جنوبی قشم را به طور انحصاری برای سوخت رسانی به کشتی‌های داخلی و بین‌المللی تعیین نموده است، دستگاه قضائی نیز در زمینه تأکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر لزوم کمک به دولت، تدابیر و اقدامات لازم را برای رفع موانع توسعه این منطقه اتخاذ کرده و حمایت خود را از این موضوع اعلام می‌کند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین در نشست تخصصی توسعه و تکمیل زنجیره انرژی جزیره قشم که با حضور استاندار هرمزگان، دادستان مرکز استان، دادستان جزیره قشم، مدیرعامل منطقه آزاد و مسئولین و مدیران دستگاه‌های ذیربط در اداره کل منطقه آزاد قشم برگزار شد، گفت: تسریع در روند راه اندازی بخش‌های مختلف پایانه نفتی سلخ جزیره قشم علاوه بر عواید و منافع مالی بی نظیر آن برای کشور، تأثیر بسزایی در مسیر مبارزات میدانی در حوزه قاچاق سوخت دارد.

قهرمانی در ادامه به اهمیت منابع انرژی پایدار با توجه به اسناد بالادستی جهت توسعه دریامحور اشاره کرد و افزود: باید گذشته را جبران کنیم و مزایای بسیاری را که از فعال شدن چرخه سوخت، بانکرینگ رسمی و خدمات کشتیرانی عاید کشورمان و استان هرمزگان می‌شود را محقق سازیم.

وی با اشاره به اینکه اکثر کشور‌های جهان آرزوی داشتن موقعیت جغرافیایی کشور ما و منطقه‌ای با شرایط و ویژگی‌های بندر سلخ را دارند، گفت: باید تلاش کنیم با حمایت از بانکرینگ و سوخت رسانی رسمی به شناور‌ها در منطقه تنگه هرمز ضمن برخورداری از منافع سرشار آن برای ایران و استان هرمزگان، دست سودجویان و قاچاقچیان سوخت را از منابع کشور کوتاه کنیم.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین افزود: با ورود جدی دادستان مرکز استان و دادستان قشم به این موضوع و جمع آوری ادله از طریق ضابط ویژه قضائی، موضوع معطلی ۶ ساله طرح توسعه و تکمیل پایانه نفتی سلخ بررسی خواهد شد و به موازات آن با نگاه مساعد که از تأکیدات مؤکد ریاست قوه قضائیه می‌باشد برای تسریع در بهره برداری از همه ظرفیت‌ها، تلاش خود را بکار خواهیم بست.

گفتنی است، با اتخاذ تدابیر لازم و مصوبات قانونی ضمن تأمین منابع مالی جهت خرید و انتقال سوخت مورد نیاز شناور‌های فعال در خلیج فارس و تنگه هرمز، برنامه ریزی و اقدامات مورد نیاز جهت بهره برداری از مجموعه پایانه نفتی و بانکرینگ بندر سلخ جزیره قشم در دستور کار مسئولان ذیربط قرار گرفته و اقدامات ویژه‌ای در اینباره در حال انجام است.