به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان نی ریز گفت: گزارشی مبنی بر تصادف اتوبوس با خودرو نیسان در کیلومتر ۱۸ جاده نی ریز _ سیرجان دریافت شد.

مهدی عبادی افزود: بلافاصله دو تیم از نجاتگران هلال‌احمر با خودرو آمبولانس و نجات به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: این حادثه ۴ مصدوم به همراه داشت که نجاتگران پس از ارزیابی، به تثبیت، ایمن سازی صحنه و کنترل ترافیک اقدام کردند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان نی ریز در پایان گفت: مصدومان توسط عوامل اورژانس برای ادامه مراحل درمان به بیمارستان منتقل شدند.