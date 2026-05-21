آیت الله جعفر سبحانی در دیدار فرمانده سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع)، وحدت کلمه و چنگ زدن به ریسمان اتحاد را رمز پیروزی ملت ایران در برابر تخاصم دشمنان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این مرجع تقلید گفت: ان شاءالله تا زمان پیروزی نهایی باید این اتحاد، همدلی و انسجام حفظ شود.

وی گفت: بدون شک پیروزی در این جنگ را باید مرهون رزمندگان و مردمی بود که مدوام و جانانه در صحنه رزم و خیابان‌ها حتی در کوچکترین روستا‌ها در نقاط مختلف کشور ایستادگی کردند.

فرمانده سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) هم در این دیدار با ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های سپاه در ایام جنگ تحمیلی سوم گفت: با استفاده از تجارب دو جنگ تحمیلی گذشته و حضور حماسی و شجاعانه مردم در صحنه و خیابان توانستیم این جنگ را مدیریت کنیم.

سردار فتح الله جمیری گفت: سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی در کنار دیگر نیرو‌های مسلح، همراه با مردم در دفاع از کشورمان در صحنه و پا به کار است.