رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، با اعلام رکورد جوجه‌ریزی ۱۵ میلیون قطعه‌ای در اردیبهشت‌ماه، از رفع چالش‌های ترافیکی و قیمتی بازار مرغ در یک هفته پیش‌رو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تیموری رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در نشست با مدیران شهرستان جویبار، چشم‌انداز روشنی از بازار محصولات پروتئینی و زیرساخت‌های کشاورزی استان ارائه کرد.

وی با اشاره به اینکه در اردیبهشت‌ماه جاری، حجم جوجه‌ریزی در مرغداری‌های استان به رقم قابل توجه ۱۵ میلیون قطعه رسیده است، گفت: در دو ماه گذشته به دلیل شرایط جنگی و محدودیت‌های ناشی از آن، میزان جوجه‌ریزی به ۱۳.۵ میلیون قطعه کاهش یافته بود که همین امر موجب نوسان قیمت شد، اما با ورود تولیدات جدید به بازار، این چالش تا ۸ روز آینده به طور کامل برطرف خواهد شد.

وی بازار تهران را به عنوان مقصد اصلی و پایدار مرغ مازندران معرفی کرد و افزود: در حال حاضر روزانه ۳۰۰ تن مرغ آماده طبخ به تهران و سایر استان‌ها ارسال می‌شود.

تیموری همچنین به مصوبه شورای تنظیم بازار و دستور استاندار مبنی بر ممنوعیت خروج «مرغ زنده» از استان اشاره کرد و گفت: این تصمیم برای حفظ تعادل بازار داخلی استان اتخاذ شده است، چرا که مازندران با داشتن ۲۲ کشتارگاه صنعتی، پتانسیل بالایی در پردازش دارد و نباید با خروج مرغ زنده، به ظرفیت و اشتغال این واحد‌ها آسیب وارد شود.

طبق اعلام وی، قیمت تمام‌شده مرغ در فروشگاه‌ها در حال حاضر ۳۷۰ هزار تومان تعیین شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات زیرساختی اشاره کرد و از برنامه لایروبی ۷۰۰ آب‌بندان استان طی ۳ سال آینده خبر داد. این طرح بزرگ قرار است با مشارکت ذینفعان، شرکت آب منطقه‌ای و از طریق فروش مصالح خاکِ آب‌بندان‌ها و اعتبارات دولتی اجرایی شود.

تیموری در پایان با انتقاد از واردات علوفه از سایر استان‌ها با وجود پتانسیل بالای مازندران، بر ضرورت توسعه زراعت علوفه تأکید کرد و جویبار را یکی از قطب‌های مستعد برای جهش در تولید خوراک دام و توسعه دامداری برشمرد.