پخش زنده
امروز: -
رییس دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: این استان در ۴ سال گذشته ۶۵ مورد پیوند موفق داشته است، اما همچنان چالش بزرگی در زمینه «رضایت خانوادهها» وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ کارخانهای افزود: پارسال از ۳۸ بیمار مرگ مغزی که از نظر پزشکی قابلیت اهدا داشتند، ۱۷ نفر (تقریباً ۴۵٪) با اهدای عضو موافقت نکردند.
او تصریح کرد: این در حالی است که هر فرد مرگ مغزی میتواند تا ۸ عضو و ۵۳ بافت را اهدا کند و جان دهها نفر را نجات دهد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: این آمار تأکیدی بر نیاز مبرم به فرهنگسازی و آگاهیبخشی است تا خانوادهها در لحظات سخت، با آگاهی از ارزش اهدای عضو، تصمیمی بگیرند که میتواند نجاتبخش زندگی دیگران باشد.